Augusta, simulato incidente chimico al porto: esercitazione di Vigili del fuoco, Croce rossa e Autorità portuale

Esercitazione congiunta “Nbcr” ovvero per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, nei giorni scorsi tra i Vigili del fuoco di Siracusa, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e la Croce rossa al porto commerciale dove è stato simulato un incidente e tutte le successive operazioni si sono svolte in parte sulla banchina del in parte a bordo della nave che trasporta zolfo ivi ormeggiata.

Il comando dei vigili del fuoco di Siracusa è intervenuto con la squadra dei pompieri di Augusta e con un’altra squadra specializzata nel rischio “Nbcr” della sede centrale che ha applicato le procedure di decontaminazione ai soccorritori e alle “vittime” recuperate prima di consegnarle al personale sanitario dell’ambulanza della Croce Rossa. I lavori si sono conclusi con un debrifing finale (intervento psicologico-clinico strutturato e di gruppo, condotto da uno psicologo esperto di situazioni di emergenza) tra i protagonisti dal quale sono emersi numerosi spunti di approfondimento e di crescita.

L’esercitazione si inserisce nell’ambito del progetto europeo “Resist” (Resilience support for critical infrastructures through standardized training in Cbrn) finalizzato a fornire al personale che opera nelle infrastrutture critiche (porti, aeroporti, metropolitane) nozioni sui rischi di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare e sulle procedure per riconoscerli e gestirli fino all’arrivo dei soccorsi.

Partners del progetto, finanziato dalla Fondazione Safe, tra gli altri la Direzione centrale per l’emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la scuola Nbc di Rieti dell’Esercito italiano e l’università di Roma Tor Vergata.