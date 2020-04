Augusta, simula una rapina, ma si vergognava di aver perso i soldi: denunciato

Alcuni giorni fa, un anziano augustano si è recato alla Stazione Carabinieri di Augusta per denunciare di essere stato vittima di una rapina. L’uomo ha raccontato che poco prima, dopo aver prelevato la somma contante di duecento euro circa presso un bancomat, era stato aggredito da uno sconosciuto con il volto travisato da mascherina chirurgica e berretto da baseball, che gli aveva sferrato un pugno all’addome facendolo cadere a terra e che gli aveva sottratto il denaro appena prelevato.

Gli accertamenti eseguiti successivamente dai Carabinieri hanno tuttavia consentito di smentire quanto riferito dall’anziano, che nella sua denuncia aveva indicato una serie di dettagli che in verità non hanno trovato alcun riscontro. Messo alle strette, l’uomo ha infine ammesso che in effetti aveva purtroppo smarrito il denaro e, vergognandosi di dirlo ai familiari, aveva preferito simulare di aver subito una rapina.

Azione che però è poi costata all’anziano una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.