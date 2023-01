Augusta, silenzio del Comune sulle segnalazioni: Fiamma tricolore presenta un esposto-denuncia alla Procura

In due anni il Movimento sociale Fiamma tricolore ha protocollato diverse segnalazioni su varie problematiche del territorio indirizzate al Comune, che fino ad oggi però non ha mai risposto, portando il movimento politico a presentare un esposto-querela alla Procura di Siracusa per omissione d’atti d’ ufficio, ai sensi dell’articolo 328 del Codice penale che recita che “il pubblico ufficiale o incaricato di servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punibile con la reclusione fino a un anno o con multa fino a euro 1.032.”

Il documento è firmato dall’avvocato Marco Tarelli e presentato da Benedetto Giannotta, responsabile provinciale e vice coordinatore regionale che, insieme ad Antonio D’Abrosca, commissario della sezione “Pino Rauti” di Augusta, lamenta una certa “supponenza” da parte del sindaco e degli assessori competenti rispetto alle svariate segnalazioni e interrogazioni, corredate da documentazioni fotografiche e lamentele dei residenti, che il movimento politico ha presentato nel tempo. E che vanno dalla mancanza d’ illuminazione pubblica in vari punti del territorio, al degrado e alla mancata pulizia di varie zone della città, allo spostamento dell’area mercatale del “giovedi”, alla richiesta di aree video sorvegliate, alla manutenzione e ripristino delle case popolari, all’area di sgambatura cani.

“Non ci hanno mai risposto, l’ultimo sollecito è del 31 ottobre 2022 – fanno sapere i due- abbiamo richiesto anche un incontro formale con il sindaco per avere notizie sulle numerose segnalazioni, e soprattutto sulle tempistiche d’intervento dei vari problemi sollevati, tra cui gli atti di vandalismo che si verificano in tutta la città, in primis in piazza Unità d’Italia e anche al cimitero. C’è sempre la richiesta della video sorveglianza presentata più volte, sull’ area sgambatura cani sappiamo che c’è il progetto esecutivo presentato dagli uffici da quasi un anno e non si capisce che fine abbia fatto visto che ad oggi non si è visto niente, così come per lo spostamento del mercato del giovedì. Avremmo voluto affrontare con l’amministrazione anche la questione di un augustano di 74 anni, che si trova in difficoltà. Questa persona – aggiungono – risulta fantasma, perché non ha residenza, non può avere carta d’identità né codice fiscale e ha già presentato richiesta per un alloggio”.

Con l’esposto – querela, a cui hanno allegato 13 richieste di intervento solo del 2022, si chiede alla Procura di disporre gli opportuni accertamenti per individuare eventuali responsabilità.