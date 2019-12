Augusta, sicurezza stradale: inaugurata una pedana contro la velocità davanti al “Principe di Napoli”

Inaugurata ieri mattina la pedana deterrenti della velocità e salva-pedoni posizionata da qualche giorno in via Orso Mario Corbino, davanti ad uno degli ingressi del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, nella zona di Terravecchia. Era stata donata circa due anni fa dall’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” grazie al progetto “La sicurezza fa strada – Insieme si può”, realizzato dall’associazione che ha raccolto i fondi necessari con la vendita di uova di Pasqua e a Natale con i panettoni.

Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Agata Sortino che ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione, Antonio Caruso, presidente dell’associazione che ha sottolineato che “è stato un progetto biennale importante che dà un forte senso di appartenenza al territorio e di rispetto delle regole. La strada insegna ma è anche pericolosa quindi voi bambini avete un strumento per essere in sicurezza”.

“Il dosso artificiale è stato acquistato già due anni fa e messo a disposizione della scuola, ma è rimasto inutilizzato e custodito in un magazzino comunale” – aveva già ricordato Florindo Passanisi, presidente del consiglio d’ istituto, così si è chiesto l’intervento di un privato, Salvo Ranno titolare della ditta edile “Gamma Costruzioni”. “Non ho esitato un attimo a dare la mia disponibilità quando il consigliere d’ istituto Giancarlo Triberio – ha affermato- mi ha spiegato che tipo di intervento si doveva fare. Avendo i mezzi necessari per montare la pedana mi sono subito attivato anche pensando a tutti gli eventi tragici che sono accaduti nelle nostre strade”.

In occasione della cerimonia, a cui ha preso parte anche il responsabile del servizio operativo della capitaneria di porto, il capitano di fregata Alberto Boellis e Domenico Sicuso per i vigili urbani, il tratto di via Orso Mario Corbino è stato chiuso alla circolazione fino a mezzogiorno e i piccoli allievi dell’istituto hanno sventolato le bandierine in mano, cantando l’Inno di Mameli. Poi si sono divertiti con i giochi di strada.