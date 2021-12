Augusta, si trasferisce l’Anagrafe alla Villa comunale: rimarrà chiusa dal 21 al 24 dicembre per il trasloco

Si trasferisce l’ufficio Anagrafe del Comune, che dagli attuali locali in affitto del vicolo San Giuseppe, a breve sarà operativa poco distante nei nuovi spazi di piazza Castello, alla Villa comunale, nell’immobile di proprietà comunale che per tanti anni ha ospitato al primo piano l’ ex biblioteca comunale.

Per questo un’apposita ordinanza dispone che l’attuale ufficio rimarrà chiuso al pubblico dal 21 al 24 dicembre per procedere con il trasferimento nei nuovi locali, che da tempo sono rimasti vuoti dopo il trasferimento della biblioteca a palazzo municipale e i successivi lavori di ristrutturazione a cui hanno fatto seguito ulteriori interventi di adeguamento della nuova sede che sarà piano terra, nell’ex ufficio idrico.

L’importo complessivo dell’intervento realizzato, con un progetto redatto dai tecnici comunali, è ammontato a poco più di 56.236 euro e ha previsto la sistemazioni interna dell’immobile attraverso la ridefinizione degli spazi e la realizzazione di nuovi servizi igienici, ma anche esterna attraverso la manutenzione e adeguamento degli infissi, il rifacimento dell’impianto elettrico e il suo adeguamento alle norme e l’ abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel periodo di chiusura dell’ufficio, dal 21 al 24 dicembre, ma anche in ogni altro momento i cittadini interessati, per qualunque esigenza, possono usufruire dei servizi di rilascio dei certificati nelle tabaccherie convenzionate oppure attraverso il servizio gratuito online Anagrafe nazionale popolazione residente.

Si chiude cosi una vicenda lunga nel tempo, che in passato ha visto anche le proteste dei sindacati dei lavoratori che lamentavano l’inadeguatezza sia per gli impiegati che per l’utenza stessa, degli attuali locali in affitto del centro storico del vicolo san Giuseppe, ormai vecchi e con diversi problemi.