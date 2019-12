Augusta, si strappa parte del tendone di copertura del Palajonio: inagibile

È temporaneamente inagibile il Palajonio a causa del profondo strappo di parte del tendone di copertura che si è verificato domenica scorsa in seguito al forte vento. Il tendone rischia di cadere e, di fatto, la lasciato aperta la parte superiore da cui potrebbero entrare infiltrazioni d’acqua.

“Ieri ho incontrato i vigili del fuoco che hanno rilevato l’inagibilità, – ha fatto sapere l’assessore allo Sport Giusy Sirena- stiamo provvedendo ad emettere la comunicazione di temporanea inagibilità e stiamo chiedendo dei preventivi alle ditte per sistemare il tendone, pertanto il tensostatico rimarrà chiuso finché non si elimina il pericolo”.

Per ora si procederà ad una riparazione del danno per consentire, al più presto, la riapertura e permettere alle società sportive di finire il campionato, in attesa dei lavori di ristrutturazione e rifacimento della struttura di oltre un milione di euro, che dovrebbe partire nel 2020. E per i quali l’Ente già da qualche anno sta già pagando un mutuo con il Credito sportivo.

La gare per la ristrutturazione del Palajonio, che non sarà più un tensostatico, ma una struttura in ferro e legno dovrebbe essere avviata nel 2020.“E’ stato fatto l’adeguamento del progetto al nuovo Codice degli appalti – ha concluso Sirena – hanno rifatto i calcoli, abbiamo dovuto cambiare il rup ma le procedure di gara stanno andando avanti. Il bando era già pronto e dovrebbe andare in gara nel 2020”.

di Cettina Saraceno