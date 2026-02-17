Augusta si prepara al gran finale del Carnevale. Il sindaco Di Mare: “allegria e spensieratezza”

Augusta si prepara al gran finale del Carnevale 2026. L’appuntamento conclusivo è fissato per oggi 17 febbraio, giorno di Martedì Grasso, con la sfilata dei carri allegorici, minicarri e gruppi in maschera e, a seguire, le premiazioni in piazza Fontana.

Il programma prevede alle 17 il raduno sul Lungomare Rossini – Largo Marco Polo, da dove partirà la sfilata lungo via Giovanni Lavaggi e viale Italia, con arrivo in piazza Fontana. Qui, alle 19, spazio alla premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti, seguita da spettacolo musicale che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026.

Sulla chiusura del Carnevale interviene il sindaco Giuseppe Di Mare, che sottolinea il clima vissuto in città in questi giorni: “L’allegria e la spensieratezza sono gli elementi base di un bel Carnevale… proprio come quello che stiamo vivendo in città in questi giorni tra sfilate, balli e passeggiate tra coriandoli, mascherine e stelle filanti”.

Un finale che punta a riportare ancora una volta in strada famiglie, bambini e gruppi mascherati, per salutare l’evento nel segno della partecipazione e della festa.