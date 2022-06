Augusta, si insedia domani il Comitato di gestione dell’Autorità portuale. Il sindaco replica ai 5 stelle

“Abbiamo creato una grande sinergia con l’attuale governance della Adsp e con tutti gli operatori portuali. Dunque, la strada è tracciata e siamo certi che finalmente ci saranno importanti risultati per il nostro porto. Per noi, come è sempre stato dall’inizio di questa nostra esperienza amministrativa, vale unicamente la regola delle competenze. In quest’ottica si inquadra la nomina dell’ingegnere Niciforo, persona, il cui assoluto e limpido profilo professionale è riconosciuto in città e negli ambienti di lavoro”.

A replicare cosi all’attacco del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle che ha contestato la nomina del componente del Comune in seno al comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale di Dario Niciforo, ingegnere e fratello del consigliere Marco Niciforo è il sindaco Giuseppe Di Mare che aggiunge: “Siamo sempre apertissimi al confronto ma determinati a compiere tutte le scelte che la città richiede, -prosegue- assumendoci la responsabilità politica ed istituzionale delle decisioni che, siamo certi, creeranno le migliori opportunità per il nostro territorio. Per questioni di stile, meglio non addentrarsi in questioni che attengono al privato delle persone, che di sicuro non sfuggiranno ai consiglieri del gruppo M5S, e che devono restare estranee al dibattito pubblico. Quindi, avanti con il grande lavoro che ci aspetta, al fianco del presidente Di Sarcina che abbiamo fortemente voluto ad Augusta, sulle cui capacità, competenza e disponibilità sappiamo di poter fare affidamento”.

Del neo comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale per il quadriennio 2022-2026, che si insedierà domani, 9 giugno, e che è presieduto da Di Sarcina, fanno parte anche il direttore marittimo pro-tempore della Sicilia orientale contrammiraglio Giancarlo Russo, il comandante della Capitaneria di porto di Augusta, capitano di vascello Michele Maltese e Giuseppe Galizia, ingegnere capo della Città metropolitana di Catania, riconfermato per il secondo quadriennio. Manca all’appello ancora il rappresentante della Regione, ma se le designazioni non pervengono entro il termine indicato dalla legge 84/94 il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti, essendo sempre consentita la designazione successiva del delegato della Regione.

Tra le funzioni del Comitato di gestione ci sono l’adozione del piano regolatore del sistema portuale, l’approvazione del piano operativo triennale, del bilancio di previsione e la nomina del segretario generale, su proposta del presidente dell’Adsp.