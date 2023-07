Augusta, si festeggia oggi il patrono di Brucoli San Nicola. Ztl in vigore dal pomeriggio

Si festeggia oggi a Brucoli San Nicola, patrono e protettore della piccola frazione marinara. Quest’anno non ci sarà la tradizionale processione a mare del pomeriggio che viene effettuata ogni due anni ma la processione a terra del simulacro per le vie del paese che rimane sempre un momento molto atteso e sentito. Dopo la celebrazione della messa delle 19, intorno alle 20 San Nicola uscirà dalla chiesa dentro la vara, portata a spalla dai fedeli che fanno “ballare” il simulacro durante la processione per le viuzze del borgo, a ricordare il movimento delle onde del mare. Ad accompagnare il santo la banda musicale “Federico II. Città di Augusta”.

Per l’occasione la “Ztl”, già vigente la domenica sera come giornata festiva, sarà estesa anche durante il pomeriggio di oggi, come prevede un’ ordinanza di Polizia municipale firmata dal comandante Salvatore Daidone: dalle 15 fino a mezzanotte sarà vietata la sosta veicolare, ambo i lati, con rimozione forzata in via Libertà nel tratto compreso tra la seconda traversa per Campolato basso e Piazza Castello. Nella stessa strada, inoltre, dalle 15 a mezzanotte sarà vietata la circolazione veicolare nel tratto compreso tra la seconda traversa lato ovest e piazza Castello, escluso i veicoli diretti a Campolato basso. Il divieto di circolazione scatterà alle 18 e fino alle 3 sempre in via Libertà nel tratto compreso tra la prima e la seconda traversa della medesima escluso i veicoli diretti al Campolato basso.

E’ vietata, inoltre, la sosta con rimozione forzata in via Canale lato ovest e in tutta la via Nuova, in quest’ultima stradina non si potrà circolare con i mezzi dalle 15 a mezzanotte. Consentito il transito e la sosta dei veicoli dei corpi di polizia, dei mezzi di soccorso impegnati in operazioni di servizio di emergenza.

A Brucoli, inoltre, in piazza Castello per il secondo fine settimana estivo è allestito “Brucoli fest 2023. Artigian city”, mercatino dell’artigianato e della creatività, con stand di legno per gli artigiani, prodotti tipici con un’area food attrezzata. Oggi sarà l’ultima serata per vistare gli stand e un’esposizione pittorica a cura dell’associazione artistica arti visive “Open art” di Elena Lucca previsti nel il cartellone di eventi culturali “Augusta d’estate” promossa dal Comune.