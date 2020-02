Augusta, si ferma di nuovo il pozzo e niente acqua per il centro storico

Ancora un risveglio con i rubenti a secco per i residenti ed esercenti del contro storico, che già stamattina presto si sono accorti di non avere acqua in casa. Il Comune alle 8,32, con un comunicato su Telegram, ha fatto sapere che il problema del disservizio sarebbe dovuto, questa volta, ad un’ ennesima e probabile interruzione di energia elettrica avvenuta durante la notte alla centralina elettrica che alimenta il pozzo della villa, considerato che “durante i controlli di routine della mattina il pozzo degli organi pubblici è stato trovato spento. Dopo le opportune verifiche verrà ripristinata la erogazione. Nelle more al fine di ridurre i disagi sono già attive le fonti alternative di approvvigionamento”- si legge

Un ennesimo disagio e un ulteriore problema per i residenti, dopo 110 giorni di acqua non potabile, che davvero destano molte perplessità, il responsabile del Movimento per la difesa del cittadino Giuseppe Scarpato invita tutti i consiglieri comunali, “di destra, di sinistra, di centro ad andare alla villa e verificare il problema del pozzo. Invito anche la popolazione dell’Isola a manifestare pacificamente davanti al pozzo perchè – ha detto- cosi non si può andare avanti, adesso sta diventando una vergogna nazionale per noi augustani”.