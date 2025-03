Augusta, si è spento Domenico Morello, già presidente del Kiwanis ed ex candidato a sindaco

Si è spento per un male incurabile Domenico Morello, di 71 anni, volto noto ad Augusta per l’impegno nella solidarietà con il club service del Kiwanis ma anche in politica. Ingegnere, per tanti anni è stato dirigente del settore “Territorio e ambiente” dell’ex Provincia regionale di Siracusa e da qualche anno era presidente della Pro loco di Augusta. Il suo nome è legato a tante iniziative di solidarietà a sostegno anche dei bambini portate avanti con il club service del Kiwanis di cui è stato anche più volte presidente e nel quale attualmente rivestiva la carica di vice presidente e di segretario della divisione Sicilia 3 sud-est.

Alle Amministrative del 2015 era stato candidato a sindaco di Augusta con una lista civica, ma non era riuscito ad andare oltre il primo turno. Lascia la moglie e due figli. I funerali si terranno domani 18 marzo, alle 16 nella chiesa di santa Lucia.