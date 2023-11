Augusta, si è spento a 85 anni Pippo Amara

E’ scomparso ieri a 85 anni, dopo un malattia, Pippo Amara. Geologo, ha insegnato Fisica negli istituti superiori, sindaco per un breve periodo nel 1973, anni in cui è stato uno degli esponenti di spicco del Partito socialista in provincia di Siracusa ed ha ricoperto anche l’incarico di presidente dell’Asi, il Consorzio dell’area di sviluppo industriale.

E’ stato un personaggio molto noto ad Augusta e in provincia, ma anche molto controverso e discusso negli ambienti politico e giudiziario. Era il padre di Piero, avvocato diventato noto a livello nazionale negli ultimi tempi per la cosiddetta “loggia Ungheria” e, per rimanere in provincia, per la vicenda giudiziaria del “Sistema Siracusa”. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa del Sacro cuore.