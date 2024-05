Augusta, si è spento a 84 anni Salvatore Ricciardini: il cordoglio dell’amministrazione

Si svolgerann oggi pomeriggio, alle 15,30, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Siracusa i funerali di Salvatore Ricciardini, giornalista augustano, profondo conoscitore del territorio e anche ex segretario provinciale della Uil, venuto a mancare ieri ad 84 anni.

In una nota il sindaco Giuseppe Di Mare esprime il cordoglio alla famiglia di Ricciardini “cittadino augustano esemplare , persona gentile e garbata, intellettuale che dà lustro ad Augusta. Città da lui amata e per la quale ha speso tanta parte della sua vita come capace uomo politico, sofisticato e documentato storico che ha prodotto fra le più ampie e complete pagine di storia locale dell’ultimo secolo. E come non dire della sua attività giornalistica con collaborazioni e ruoli prestigiosi nel settore, rappresentando esempio di correttezza e capacità. Capacità e senso della equità sociale manifestata anche nel suo impegno in campo sindacale. Augusta è orgogliosa di questo suo cittadino”.

Condoglianze anche da parte di Giuseppe Carrabino, assessore Cultura, Tradizioni, Promozioni del Territorio che lo scorso 10 maggio, insieme all’ ex parlamentare Carmelo Saraceno, “era al mio fianco per la presentazione della sua ultima pubblicazione sulla storia del Partito socialista ad Augusta. – ricorda – Ci siamo conosciuti in tempi recenti e con piacere condividevamo cronache, aneddoti di taluni personaggi che hanno fatto la storia della nostra città. Accogliendo il mio invito aveva offerto un suo contributo per il Bollettino della Società augustana di Storia patria scrivendo un articolo sui deputati del nostro collegio”.

Carrabino si dice onorato di aver conosciuto Ricciardini, da annoverare “tra i personaggi di spessore della nostra Augusta Personaggio schietto e senza peli sulla lingua non ha esitato a documentare le vicende politiche con acume e rigidità. Ammirava il mio impegno culturale e più volte non ha esitato a dire pubblicamente che non ricordava, nella storia della città, una vitalità del mio assessorato come ai nostri tempi. In occasione della presentazione del suo ultimo libro, appena quindici giorni addietro, ha elogiato l’amministrazione di destra che con eleganza e garbo, aveva inserito la sua pubblicazione nel Maggio dei libri”.

Cordoglio anche da parte della Uil siracusana di cui era stato segretario provinciale, per alcuni anni “che sono risultati difficili ed allo stesso tempo decisivi nell’ottica economica della nostra provincia: – si legge in una nota- Ricciardini è stato un vero punto di riferimento, considerato il fatto che – da giornalista affermato – è stato protagonista anche di diverse pubblicazioni riguardanti la storia dell’evoluzione della zona industriale siracusana. Dalle sue ricerche abbiamo tratto spunti e riflessioni importanti, per portare avanti le nostre idee e le battaglie sindacali per la tutela del Polo petrolchimico e questa perdita rappresenterà un vuoto enorme per tutti noi, non solo per noi della Uil ma per tutta la comunità siracusana. Salvatore ha contribuito con studi e pubblicazioni alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale della nostra terra, dando impulso alla politica, al sindacato ed al mondo della cultura”.