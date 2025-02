Augusta, si è spento a 57 anni Peppe Fornaciari, calciatore di serie A. Domani i funerali

Si svolgeranno domani, 11 febbraio, alle 15 in chiesa Madre i funerali di Giuseppe Fornaciari, che si è spento ieri a 57 anni, dopo una lunga malattia. È stato un calciatore augustano che ha portato il nome di Augusta in serie A. Ha iniziato a giocare con la squadra del Megara 1908, esordendo in Promozione con la prima squadra a 17 anni e negli anni ha avuto un brillante carriera calcistica. Dopo aver militato nelle serie D con la Juventina Gela, nella C2 con la Leonzio Calcio e in C1 con il Barletta, è approdato anche alla serie A con il Foggia, calcando i campi di gioco italiani più importanti.

Alla notizia della sua morte tantissimi sono stati gli attestati di stima e le parole di cordoglio sul web, a partire dalla sua prima squadra, il Megara 1908: “La sua carriera, iniziata nel cuore di Augusta, ha lasciato un segno indelebile in ogni squadra in cui ha militato. Il suo spirito e la sua grinta resteranno per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Riposa in pace, Giuseppe”.

Lascia la moglie e due figli.