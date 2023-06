Augusta, si è dimessa il consigliere del Movimento 5 stelle Chiara Tringali

Si è dimessa ieri il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Chiara Tringali. Alla base della sua decisione ragioni di “opportunità” -dopo essere stata da poco assunta, a seguito di superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami all’Autorità di sistema portuale del mar di Sicilia orientale- “tese a prevenire ed escludere in radice qualsiasi conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra il mio ruolo di dipendente pubblico in servizio nell’ Adsp e il mio ruolo istituzionale nel Comune di Augusta – scrive nella nota inviata al Consiglio comunale, al segretario generale, al sindaco e postata su Facebook- La mia nuova posizione lavorativa mi ha imposto una seria riflessione sulla condotta più corretta e più opportuna da adottare affinché il mio impegno professionale e lavorativo per un verso, e il mio impegno civico e politico per un altro, siano e appaiano sempre incondizionati e al di sopra di ogni dubbio, sospetto o illazione di sorta”.

Per l’ex consigliere comunale “le circostanze rilevanti ai fini della maturata decisione di rassegnare le dimissioni dimostrano, secondo il suo modo di concepire il valore pubblico dell’impegno civico, che tale impegno, ricorrendo certe circostanze, può e deve essere portato avanti proprio rinunciando alla poltrona, in segno di rispetto nei confronti di me stessa e del mio lavoro, dei 158 miei concittadini che mi hanno votata e nei confronti di tutti gli altri che – conclude- spero di trovare al mio fianco nella sala Giacinto Franco per partecipare con passione, impegno autentico e spirito critico alla vita della nostra veneranda e bellissima città”.

Al posto di Tringali subentra a palazzo San Biagio, come primo dei non eletti del Movimento 5 stelle, Uccio Blanco, già consigliere comunale nella scorsa legislatura.