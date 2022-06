Augusta, si è concluso l’anno accademico Unitre 2021/2022: 17 i relatori per corsi e laboratori vari

Dalla letteratura alla filologia, passando per il diritto, il teatro, le tradizioni, conservazione del patrimonio, psicologia, medicina, geologia, antropologia, filosofia, storia locale, arte e cultura generale. Si è occupato di tanti temi anche quest’anno l’Unitre Augusta, l’università della terza età presieduta da Salvo Cannavà, che nei giorni scorsi ha concluso l’anno accademico 21-22 all’auditorium “Amato” di nuovo in presenza e in sicurezza con una cerimonia in cui il presidente ha elencato i corsi e laboratori tenuti durante l’anno: “Conversazioni al Circolo sociale”, a tema psicologia, naturopatia, antropologia e socialità, nati per volere del presidente emerito Giuseppe Caramagno e con l’idea di poter aprire maggiormente l’Unitre a tutta la città, anche se, date le restrizioni ancora vigenti, è stato necessario preservarle solo ai soci. Caramagno, prendendo la parola, ha pertanto ribadito l’importanza degli incontri in presenza. Fonte vitale dell’associazione sono infatti il dialogo con gli altri, l’ascolto e il reciproco essere presenti per la comunità.

E ancora: “Musica e canto” diretto dal maestro Sebastiano Passanisi, “Informatica” gestito da Salvatore Ponzio, “Fotografia con il cellulare” che ha riscontrato grande interesse e successo e svoltosi in collaborazione con l’associazione Augusta photo freelance. In particolare questo corso aveva lo scopo di scoprire le tecniche legate agli scatti effettuati con gli smartphone e, su oltre 40 fotografie pervenute, esposte per l’occasione al teatro comunale, sono stati scelti 3 scatti vincitori premiati dal presidente Apf, Romolo Maddaleni realizzati da Gisella Epaminonda, Fina Gianino e Maria Marino. La vicepresidente e responsabile dei corsi, Anna Lucia Daniele, ha sottolineato il positivo riscontro dei soci al programma che è riuscito a suscitare curiosità, interesse e interazione con i soci studenti ricordando che il comitato scientifico è già all’opera per stilare il nuovo del prossimo anno accademico. Si è, inoltre, detta, grata con i diciassette docenti relatori e con quanti hanno permesso la realizzazione degli incontri culturali, dal comitato tecnico scientifico composto da Giovanna Fraterrigo, dal presidente emerito Caramagno e dal nuovo Cannavà, ai collaboratori Carmelo Addia, Pina Daniele e Carmelo Di Grande, al dirigente scolastico del Liceo Megara, Renato Santoro, all’alunno Luigi Pitari e al personale della Protezione Civile puntualmente presente a tutti gli incontri.

Alla cerimonia di chiusura ha preso parte anche l’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, Alessandro D’Oscini, responsabile del comitato ricreativo insieme a Franca Morana Caramagno, ha poi ricordato i momenti di convivialità che si sono svolti durante l’anno, come la cena di Natale e il precetto Pasquale, e ha concluso il suo intervento con il suo motto: “Se impari a sorridere, la vita ti sorride”.

Con la cerimonia di chiusura dell’anno accademico sono terminate le lezioni in aula , ma l’Unitre non si ferma mai e per igiugno ha promosso due visite guidate al Museo della Piazzaforte, sotto la guida del direttore Antonello Forestiere e una al porto a luglio.