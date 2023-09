Augusta, si è conclusa l’operazione Mare sicuro 2023 della Guardia costiera: il bilancio dell’attività

Diciannove sanzioni amministrative comminate, per un ammontare complessivo di circa 4.350 euro, 10 missioni di ricerca e soccorso; 12 persone salvate, 85 unità da diporto sottoposte a controllo e 188 missioni di polizia marittima. È questo il bilancio delle attività svolte lungo il compartimento marittimo di Augusta dalla Capitaneria di porto- Guardia costiera con l’operazione Mare sicuro 2023, attività che ogni anno viene svolta dai comandi territoriali della Guardia costiera secondo le disposizioni impartite dal comando generale, con l’obiettivo di prevenire gli incidenti in mare e garantire la sicurezza marittima, secondo le prescrizioni dell’ ordinanza di sicurezza balneare, del Codice della navigazione e della normativa di settore, contrastando condotte illecite e pericolose.

La Capitaneria di porto di Augusta, sotto il coordinamento della direzione marittima di Catania ha, nel periodo di massima affluenza sulle coste, intensificato i controlli di polizia marittima, lungo tutto il compartimento marittimo di giurisdizione, che si estende dalla penisola Magnisi alla foce del fiume Simeto.

I mezzi navali in dotazione hanno proceduto con una capillare attività di polizia di prevenzione, facendo più volte sgomberare vari tratti del litorale dalla presenza di decine e decine di unità da diporto ormeggiate sotto costa, e provvedendo a sanzionare le condotte connotate da particolare pericolosità, come nel caso, ad esempio, di imbarcazioni ormeggiate a brevissima distanza dalla costa o comunque in prossimità di zone frequentate da bagnanti.