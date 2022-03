Augusta, si concludono interventi disinfestazione nel territo comunale

Si concludono oggi le operazioni di disinfestazione contro gli insetti volanti previsti dal calendario degli interventi da parte di MegarAmbiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Augusta, in collaborazione con l’ufficio Ecologia del Comune. Gli interventi si sono svolti nei giorni i scorsi dalle 23 alle 5, così come nelle giornate comprese tra il 12 e il 14 marzo.

A questo tipo di interventi si associano fasi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle attività.