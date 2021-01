Augusta, si conclude lo sbarco dei migranti dalla Ocean viking: ancora polemiche per la scelta del porto

Sono riprese oggi le operazioni di sbarco dei migranti arrivati ieri con la nave della ong Sos Mediterranee Ocean viking. Dopo i primi 110, scesi già a terra ieri e trasferiti -i minori nei centri di accoglienza dell’agrigentino e i nuclei familiari sulla nave quarantena Adriatico- oggi sarà la volta dei rimanenti 260 che hanno trascorso la notte sulla nave e che oggi, dopo l’ identificazione, saranno trasferiti tutti sulla nave quarantena attraccata a fianco del natante che li ha soccorsi in mare nei giorni scorsi. Tutti sono risultati negativi al covid 19 dai tamponi rapidi effettuati dal personale dell’Asp di Siracusa, come conferma il dirigente del commissariato di polizia di Augusta, Guglielmo La Magna che coordina le operazioni di sbarco insieme all’ufficio Immigrazione e alla Prefettura.

Ieri in banchina ad assistere alle operazioni di sbarco che si concludono oggi c’erano anche il sindaco Giuseppe Di Mare e il consigliere comunale Manuel Mangano che hanno potuto vedere da vicino le condizioni dei migranti, tra cui tanti minori non accompagnati e anche bambini piccoli. Molti indossavano le tute blu fornite dalla ong, qualcuno è sceso zoppicante con una stampella aiutato da un’operatrice, un altro è stato trasferito in ospedale con un’ambulanza : “C’è chi piange di gioia, chi bacia terra per essere salvo, chi si preoccupa per il proprio bambino in grembo. Alcuni non hanno nemmeno le calze, ma la vita viene sempre prima di tutto” –ha poi commentato Mangano ma l’arrivo della nave continua a suscitare polemiche, e non solo perchè la Sicilia è in zona rossa.

Dopo il Governato della Sicilia Nello Musumeci, ad intervenire è la sezione di Augusta del Movimento sociale Fiamma tricolore che in una nota sottolinea come “quello che, una volta, era il secondo porto d’Italia per transito merci, è divenuto, nel tempo, punto di ristoro per immigrati clandestini portati in Italia dalle unità navali delle ong” –scrive Benedetto Giannotta, commissario della sezione “Pino Rauti” che vuole far sentire la sua voce per in considerazione anche dell’aumento ad Augusta dei positivi al covid, ieri fermi a 193 . E chiede con forza che si “smetta di considerare Augusta il porto franco dove sbarcare gli immigrati clandestini mettendo a rischio la salute della cittadinanza. Inoltre, – si legge ancora- la presenza in rada delle unità navali da crociera che fanno da navi quarantena crea disagi e inquinamento visto che le stesse, per lo scarico delle acque reflue, si recano al largo per scaricare in mare, evitando di pagare il dovuto per un giusto ed equo scarico in apposite bettoline. Chiediamo con forza alla nuova amministrazione di attivarsi per la risoluzione di questo annoso problema affinchè il porto di Augusta torni ad essere snodo centrale per l’economia cittadina e per il benessere di noi tutti”.

A chiedere al Viminale, guidato da Luciana Lamorgese, di chiudere subito i porti è, con un’altra nota, Adriano Crepaldi, presidente di Azione cristiana evangelica, che collabora con Fratelli d’Italia: “Non è giusto aiutare solo chi sbarca e – scrive- costringere milioni di italiani a interrompere le proprie attività economiche a causa del pericolo del Covid, che viene incentivato anche dal fenomeno migratorio. Tutto ciò può essere sintetizzato col termine “razzismo alla rovescia”.