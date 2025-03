Augusta, si conclude il Carnevale 2025 con la sfilata alla Borgata

Si conclude oggi con la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati il Carnevale di Augusta edizione 2025, uno slittamento dovuto all’evento luttuoso che ha colpito la nostra città e che ha lasciato sgomenta tutta la comunità. “Abbiamo ritenuto posticipare e non annullare le manifestazioni per non deludere le centinaia di alunni degli istituti scolastici della città che da mesi hanno preparato costumi e coreografie per un momento che, per tradizione, anima le piazze e le strade del centro storico e della borgata; – ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare- non di meno per riconoscere e apprezzare il lavoro fatto con passione e dedizione dai carristi riuniti nell’associazione “Le libellule” che dal mese di ottobre, senza alcun limite d’orario, si sono prodigati nel realizzare due carri che hanno attraversato le principali vie della città”.

“Una scelta ponderata – ha riferito l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino – in quanto si inserisce nel novero delle antiche tradizioni siciliane. In effetti con il martedì grasso si chiudeva il ciclo delle festività carnevalesche che in Sicilia avevano inizio dopo il sei gennaio, anche se con il terremoto del 9 e 11 gennaio 1693 le feste furono traslate al 20 dello stesso mese “Sammastianu maschiri in chianu”. Tuttavia, in molti centri della Sicilia, la domenica successiva al “martedì grasso” si celebrava “u’ carnevalettu” un momento aggiuntivo ai festeggiamenti carnevaleschi che prevedeva il “gioco della rottura della pentola”, un gioco questo che nella tradizione di Augusta si svolgeva il giovedì precedente la quarta domenica di Quaresima”.

Carrabino invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento conclusivo che oggi pomeriggio vedrà sfilare carri e gruppi mascherati per le centralissime vie Giovanni Lavaggi e viale Italia. Il corteo avrà inizio alle 17 da Largo Marco Polo all’incrocio con lungomare Rossini per concludersi in piazza Fontana. Al termine saranno attribuiti i premi ai carri allegorici e ai gruppi mascherati.

“Riteniamo doveroso – ha concluso il sindaco – ringraziare quanti si sono prodigati nell’assicurare il sereno svolgimento delle diverse sfilate: alla Protezione Civile, alle associazioni di volontariato, ai ragazzi degli istituti superiori “Megara” e “Ruiz”. Il nostro grazie al corpo della Polizia locale, a tutte le forze dell’ordine coordinate dal commissario di polizia Antonio Migliorisi e ai Comitati commercianti del Centro storico e della Borgata, nostri partners nell’organizzazione”.