Augusta, si avvicina il trasferimento del mercato del giovedì. Saranno realizzati anche i doggy park

Si avvicina il trasferimento del mercato settimanale del “giovedì”. Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale è stata, infatti, approvata una variazione di bilancio per un totale di 4.000.000 di euro per lavori vari di riqualificazione, che prevede anche il costo per spostare l’area mercatale della Borgata poco distante da dove si tiene adesso. E cioè in un’area compresa tra il parco giochi di via Giuseppe Di Vittorio, di fronte piazza Unità d’Italia e via Frixa. Lo fa sapere Benedetto Giannotta, commissario provinciale del Movimento sociale fiamma tricolore che da tempo chiede, anche con una petizione, che l’area mercatale venga trasferita altrove perchè adesso dov’è arreca molti disagi ai residenti della zona.

“Con nostro immenso piacere apprendiamo anche della realizzazione dei dog park, ovvero aree di sgambature cani da noi richieste a suo tempo e di cui, per la Borgata, esiste un progetto esecutivo consegnato dal tecnico incaricato dal Comune, a gennaio 2022 che non ha mai visto la luce. –scrive in una nota- Finalmente, forse andrà anch’esso a buon fine così come, altra richiesta da noi inoltrata, l’istituzione di un pulmino, o di mezzo idoneo, per i diversamente abili. In questi anni sono state tante le nostre richieste e segnalazioni che sono andate fortunatamente a buon fine. Come sempre disponibili a farci carico delle segnalazioni di tutti i cittadini”.