Augusta, sì alle riduzione delle tasse con il prossimo bilancio di previsione: l’auspicio del Pd cittadino

“L’amministrazione e il Consiglio comunale, con la più ampia maggioranza possibile deliberino nel rispetto delle norme tecniche sull’approvazione del bilancio, una riduzione le attuali aliquote comunali, con particolare riferimento all’addizionale comunale Irpef e all’Imu, per venire incontro ai cittadini e ai lavoratori augustani che, in questi anni, con i loro sacrifici e versando tali imposte ai massimi livelli consentiti dalla legge, hanno contribuito in maniera determinante al parziale risanamento del bilancio comunale, estendendo, ove possibile, anche le esenzioni/agevolazioni in favore delle categorie più deboli”.

È l’auspicio del Partito democratico di Augusta che, in vista del consiglio comunale che si riunirà il prossimo 17 dicembre per affrontare il primo vero banco di prova dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ritiene sia importante dare un primo segnale di discontinuità rispetto al recente passato amministrativo.

Il direttivo del circolo locale, nei giorni scorsi, si è riunito telematicamente insieme ai componenti cittadini degli organi provinciali e regionali del partito prendendo posizione sul tema della riduzione delle tasse che, “oltre che un riconoscimento nei confronti dei contribuenti augustani per i sacrifici affrontati, -dice il segretario Luca Vita- avrebbe anche l’indubbia e positiva funzione di alleggerire il carico fiscale comunale in un momento di gravissima crisi economica. Naturalmente, si auspica che la richiesta riduzione delle imposte comunali sia accompagnata da una rinnovata lotta all’evasione fiscale, al fine di ricondurre a maggiore equità il sistema impositivo comunale”.