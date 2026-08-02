Augusta, rottamazione quinquies. Di Silvestro: “Il Comune ha mantenuto l’impegno”

Attualità · I commercianti

Il Comune di Augusta ha aderito alla rottamazione quinquies delle entrate comunali. Una decisione accolta con soddisfazione dal presidente del Comitato Commercianti di Augusta, Antonino Di Silvestro, che rivendica di aver sollecitato l’amministrazione ad approfittare della possibilità prevista dalla normativa.

“Questa è stata una delle prime questioni che ho sottoposto al sindaco Giuseppe Di Mare subito dopo il mio insediamento alla presidenza del Comitato Commercianti – afferma Di Silvestro –. Non appena è emersa la possibilità per i Comuni di aderire a questa importante agevolazione, ho chiesto che anche Augusta cogliesse tale opportunità, nell’interesse non soltanto dei commercianti e delle imprese, ma di tutti i cittadini”.

Secondo il presidente del Comitato, il sindaco aveva manifestato fin da subito la disponibilità ad accogliere la richiesta. “Oggi è giusto dare atto che quell’impegno è stato mantenuto. L’Amministrazione e il Consiglio comunale hanno assunto una decisione corretta e potenzialmente molto utile per la comunità, offrendo a chi possiede vecchie pendenze comunali la possibilità di valutare una regolarizzazione in condizioni più sostenibili”.

L’adesione è stata formalizzata con la deliberazione del Consiglio comunale del 31 luglio 2026, approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente esecutiva. Il provvedimento riguarda la definizione agevolata dei carichi comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo previsto dalla legge.

La misura consentirà, nei casi previsti dalla normativa, di regolarizzare vecchi debiti comunali beneficiando della riduzione degli importi aggiuntivi maturati nel tempo e della possibilità di rateizzare il pagamento. L’adesione, tuttavia, non sarà automatica: ogni posizione dovrà essere verificata singolarmente nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste.

Per questo motivo il Comitato Commercianti intende promuovere un momento di approfondimento rivolto agli operatori economici. “Trattandosi di una materia tecnica e delicata, sarà importante affidarsi a professionisti competenti in ambito tributario e della riscossione – conclude Di Silvestro –. Come Comitato Commercianti organizzeremo un incontro informativo gratuito con un professionista, affinché gli operatori interessati possano ricevere indicazioni corrette e comprendere se la propria posizione possa rientrare nell’agevolazione“.