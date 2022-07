Augusta, “si” alla Consulta ambientale e della tutela del paesaggio: l’opposizione presenta una mozione

Anche i consiglieri di opposizione Manuel Mangano, Mariangela Birritteri, Ciccio La Ferla, Giancarlo Triberio, Corrado Amato e Milena Contento sono a favore dell’istituzione di una Consulta comunale per l’ambiente e tutela del paesaggio e per questo ieri hanno protocollato una mozione ad hoc.

“L’ iniziativa è data seguito dopo che le associazioni Rinnova Augusta e Comitato stop veleni – scrivono in una nota – hanno indirizzato un documento all’amministrazione, oltre che a tutti i consiglieri comunali per sollecitare il sindaco che sin dalla campagna elettorale prometteva dei passi in avanti in tal senso, ma solo a parole, senza mai giungere ai fatti”.

Secondo i rappresentanti della minoranza “la creazione della consulta permetterebbe ad associazioni, enti e comitati del territorio di poter esprimere idee, suggerimenti e pareri all’amministrazione sul tema in questione, secondo il regolamento delle consulte del Comune di Augusta. Un modo per dare un segnale e rimettere al centro il tema ambientale, troppe volte citato in dirette Facebook da parte degli amministratori comunali, ma – concludono- glissato quando vi è la necessità di concretezza”.