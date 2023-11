Augusta, “si” ad un gruppo moderato e autonomista: favorevoli i consiglieri comunali di Attiva mente

“Accogliamo e guardiamo di buon grado la proposta che lancia l’ assessore Montalto di concretizzare un’area che accomuni tutti i moderati che si identificano in uno spirito autonomista della politica locale”. A dirlo sono i consiglieri comunali di Attiva mente Margaret Amara e Biagio Tribulato, quest’ultimo anche assessore della giunta Di Mare, che ritengono “fondamentale poter dare un contributo ancora maggiore all’amministrazione che – aggiungono- sosteniamo e rappresentiamo orgogliosamente in Giunta ed in Consiglio comunale, che detenga quella connotazione progressista capace di mettere in campo sinergie necessarie ad un florido sviluppo sociale e culturale della nostra città”.

“La realtà territoriale di Attiva mente, per il peso specifico che da anni rappresenta in città, mantenendo un alto profilo moderato, ritiene dunque opportuno -afferma Tribulato, – che si possa creare una salda cooperazione partitica di alta caratura autonomista, ispirata ad una azione costante incentrata sulla difesa della libertà, sulla centralità della persona, sulla vita e sulla promozione della coesione sociale, esaltando democrazia, partecipazione, sussidiarietà, solidarietà, pari opportunità, tolleranza e legalità”.