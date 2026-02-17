Augusta, sfilata finale rinviata a sabato 21

Slitta di qualche giorno il “Carnevale ad Augusta 2026”, inizialmente in programma martedì 17 febbraio. L’organizzazione ha disposto il rinvio dell’evento a sabato 21 febbraio, mantenendo invariato il programma della manifestazione che animerà la città di Augusta.

La giornata di festa prenderà il via alle ore 17.00 dal Lungomare Rossini (Largo Marco Polo), con il raduno e la partenza della sfilata dei carri allegorici, dei minicarri e dei gruppi in maschera. Il corteo attraverserà via Giovanni Lavaggi e viale Italia per concludersi in piazza Fontana, cuore dell’evento.

Alle ore 19.00, sempre in piazza Fontana, è in programma la premiazione dei carri e dei gruppi partecipanti, seguita da uno spettacolo musicale che chiuderà la serata all’insegna dell’allegria e della partecipazione.