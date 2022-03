Augusta, sezioni fatiscenti e carenza d’acqua al carcere. Polizia giustizia: “disastrose condizioni di lavoro”

Dal malfunzionamento dei sistemi di allarme alla carenza d’acqua che si infiltra però dal tetto quando piove, a reparti chiusi e inaccessibili. Sono “gravissime” le problematiche strutturali alla casa di reclusione di Augusta secondo il sindacato autonomo nazionale “Polizia giustizia” che ha inviato una nota al provveditore regionale dell’ amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino, e anche al sindaco Giuseppe Di Mare e al prefetto Giusi Scaduto, per rappresentare “l’imbarazzo ed il malessere quotidiano sofferto” dai poliziotti penitenziari in servizio e denunciare le “disastrose” condizioni di lavoro all’interno dell’istituto penitenziario di Augusta.

“Ci giungono, sempre più frequente, numerose segnalazioni di malfunzionamento dei sistemi di allarme e la carenza di acqua dovuta alle innumerevoli perdite presenti da anni a causa delle mancate riparazioni non effettuate per carenza di fondi – scrive Francesco Scaduto, segretario nazionale -. Intere sezioni sono fatiscenti. Ogni qualvolta piove si utilizzano secchi per far sì che l’acqua piovana non si riversi nei corridoi. Spesso e frequente si staccano pezzi di calcinacci dal soffitto dovuti alle infiltrazioni e all’umidità. La quasi totalità di automazione aumenta i carichi di lavoro del personale ridotto ulteriormente dei numerosi distacchi verso altri istituti che allo stato ammonta a 39 unità a fronte di 1 distaccata ad Augusta da altra sede”.

A questo si aggiunge anche il fatto che il padiglione identificato come blocco “2” ha avuto bisogno di opere di rinforzo nella struttura portante “in quanto i pilastri erano sommersi di acqua. Per non parlare dei sotterranei che, allo stato, sono inaccessibili e ricoperti di acque putride in quanto –prosegue il sindacalista- molte condutture fognarie sono rotte scaricando “liberamente” e generando negli ambienti un odore nauseabondo avvertibile da tutti coloro che operano all’interno della casa di reclusione di Augusta”.

Altre segnalazioni elencate nella nota riguardano il reparto di isolamento che risulta chiuso, cosicché i detenuti più facinorosi e di quelli sottoposti a sorveglianza a vista, sono stai spostati al reparto accettazione. “Vorremmo conoscere se sono previsti, dei lavori di adeguamento per i reparti che ne sono ancora sprovvisti, di docce in camera di pernottamento, come stabilito dalla riforma del regolamento di esecuzione del 2000. Tale intervento, se realizzato, andrebbe ad alleggerire i carichi di lavoro del personale” –aggiunge ancora Scaduto che chiede di essere informato su eventuali lavori strutturali all’interno dell’istituto di pena, considerato che il Governo ha di recente stanziato i fondi per tale scopo.

“Siamo a conoscenza che la direzione ha già presentato un numero di progetti a richieste di intervento e che tante sono state le ispezioni e sopralluoghi di tecnici e ingegneri, ma non abbiamo contezza di cosa e di quando si realizzerà per questo istituto che sembra essere il più trascurato della Regione Sicilia. Chiediamo una calendarizzazione dei suddetti interventi, in quanto la vivibilità in istituto è divenuta a dir poco veramente disastrosa. Basti pensare che questo inverno siamo stati completamente al freddo in quanto la tubazione dei riscaldamenti è danneggiata. Da ultimo ad oggi siamo con i montacarichi rotti da circa un mese” – conclude il segretario nazionale del Pol.giust. che al presidente della confederazione Consipe chiede di volere “intercedere con le autorità centrali al fine di sollecitare e autorizzare i finanziamenti necessari” e al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria “un immediato intervento” per rendere “vivibile e funzionale” l’istituto di Augusta.