Augusta, “Settimana della macchia mediterranea”: al Corbino attività di sostenibilità ambientale

Anche quest’anno il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, ha celebrato la “settimana della macchia mediterranea” che si è conclusa ieri, dopo aver aderito in passato alla Carta di Caltagirone, la carta dei comuni custodi della macchia mediterranea, per tutelare, salvaguardare e valorizzare il paesaggio ed essendo fermamente convinti che l’albero, simbolo universale della vita, sia l’asse del mondo, perché ne rappresenta lo scambio ed il completamento con la fotosintesi, e perciò immagine vivente ed esempio di un percorso di crescita ed evoluzione.

Nei giorni scorsi sono stati premiati gli alunni dell’attuale 2 B del plesso “Francesca Morvillo” per l’elaborato prodotto lo scorso anno scolastico nell’ambito del progetto “Futuri cittadini responsabili”, alla presenza di Franco Cancellieri, presidente Assocea Messina e di Grazia La Fauci per Infea. Il lavoro dei ragazzi è stato frutto delle diverse azioni didattiche e formative attivate in classe anche grazie alle indicazioni e gli stimoli offerti attraverso i materiali condivisi e gli incontri online proposti all’interno del progetto Fcr 2.0. Gli alunni hanno poi rielaborato in maniera personale i concetti di biodiversità e hanno riflettuto sull’importanza dei siti Natura 2000 per la conservazione e per la tutela delle specie.

L’attenzione si è poi spostata ai siti presenti in Sicilia e che insistono sul territorio, lavorando in gruppo gli studenti hanno virtualmente “adottato” uno dei siti siciliani di Natura 2000, raccontandone le caratteristiche principali, la flora e la fauna. Il lavoro prodotto è stato frutto della sinergia di studenti e docenti sia per la realizzazione delle slide sia per la creazione della mappa virtuale che contiene tutti i siti siciliani trattati e legati alla protezione della posidonia. Gli alunni hanno utilizzato l’applicazione iNaturalist attraverso la quale hanno registrato alcune osservazioni delle specie naturali vicine a loro e hanno esplorato osservazioni fatte da altri sui siti che avevano studiato. Tramite le loro ricerche e i loro disegni è stata realizzata una locandina che contiene i link di accesso ad un video finale e ad una mappa interattiva.

A seguire si è svolto il primo appuntamento online in collegamento dal Corbino con scuole di tutta Italia del progetto “Futuri cittadini responsabili 2.0” per celebrare la Giornata nazionale degli alberi 2024 nel corso della “settimana della macchia mediterranea” in Sicilia. Il progetto è un cammino educativo finalizzato alla cura della casa comune e alla crescita della consapevolezza di dover perseguire la sostenibilità ambientale; nasce dalla collaborazione tra diverse realtà siciliane e nazionali quali ad esempio Assocea Messina, Arpa Sicilia, Ingv, Infea, Cae, Irssat, Irib Cnr, Città metropolitana di Messina.