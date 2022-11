Augusta, settimana corta negli istituti superiori, l’Ast rimodula gli orari degli autobus per gli studenti

“Gli uffici dell’Ast hanno già rimodulato gli orari dei bus per rendere più agevole agli studenti gli spostamenti sia per raggiungere di mattina la propria scuola sia di pomeriggio per tornare a casa”. Lo fa sapere il direttore generale dell’Ast, Mario Parlavecchio, che replica così alla mozione in Consiglio comunale presentata nei giorni scorsi dal consigliere Giancarlo Triberio e alla richiesta inoltrata via Pec da alcuni genitori su possibili nuovi orari dei bus urbani in linea con gli orari modificati nei due istituti superiori augustani dove, per il caro energia, è stata introdotta la settimana corta, con lezioni cioè fino a venerdì.

“L’Azienda siciliana trasporti da sempre è attenta alle esigenze dei propri utenti, soprattutto nei confronti degli studenti e dei pendolari che– prosegue Parlavecchio – ogni giorno utilizzano i nostri bus per recarsi a scuola o al lavoro. Accogliamo, dunque, le richieste dei genitori dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori”.