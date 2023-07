Augusta, servizio raccolta rifiuti in scadenza: proroga tecnica all’Igm per altri sei mesi

Sarà ancora la Megarambiente a gestire, per altri sei mesi, il servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. L’appalto, infatti, affidato ormai sette anni fa, scadrà lunedì 31 luglio ed è stato prorogato dal Comune fino al 31 gennaio 2024 per assicurare la prosecuzione del servizio svolto, nelle more del reperimento di un nuovo contraente. E considerato che, dopo l’affidamento, ad ottobre dell’anno scorso, ad una società del “servizio di progettazione esecutiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati (Sgrua), del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei servizi connessi sul territorio del comune di Augusta” non solo non si è arrivati ad indire un nuovo bando di gara in tempo, ma “sono tuttora in corso le varie procedure amministrative per la definizione della progettazione esecutiva del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani quale attività propedeutica all’indizione della procedura gara al fine di procedere all’individuazione di un nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti”– si legge nella determina di proroga tecnica all’Igm rifiuti industriali di Siracusa quale capogruppo mandataria dell’ Ati affidataria del servizio.

La proroga è prevista dall’articolo 5 del contratto d’appalto stipulato a luglio 2016 che prevede che l’Ati affidataria può chiedere all’amministrazione la “prosecuzione del servizio, in regime di temporanea “prorogatio” ovvero di ordinanza, per il tempo occorrente all’individuazione del nuovo contraente –gestore, alle stesse condizioni economico-gestionali del contratto in scadenza , senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l’uso e la manutenzione dei mezzi strumentali in dotazione”.

Il canone mensile per l’espletamento del servizio ammonta a poco più di 608 mila euro, Iva compresa, pertanto il Comune ha impegnato la somma di 3 milioni e 40.676,75 euro per pagare il servizio nel periodo compreso tra l’ 1 agosto ed il 31 dicembre 2023, mentre la copertura economica relativa al mese di gennaio 2024 verrà assicurata mediante successivo atto. Chissà che in questi altri sei mesi non si possa realizzare una volta per tutte il Ccr, il Centro comunale di raccolta, già previsto nell’attuale capitolato d’appalto del 2016 a cura dell’Ati affidataria e rimasto ancora sulla carta.