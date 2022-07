Augusta, servizio di vigilanza all’Autorità portuale: la Filcams Cgil proclama lo stato di agitazione

Stato di agitazione dei lavoratori del servizio di vigilanza ed accoglienza all’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale di Augusta. A proclamarlo è la Filcams Cgil Siracusa a causa dell’ “ostruzionismo – a detta del sindacato – dimostrato fin qui da parte dell’azienda uscente che dapprima ha ritardato la consegna dei documenti atti alla procedura con i relativi elenchi nominativi dei lavoratori e successivamente negando il confronto in sede sindacale, asserendo di essere disponibile solo presso l’ufficio del Lavoro che è scoperto di funzionario direttivo fino a settembre”.

“Purtroppo, oltre la solita mancanza di strumenti nel territorio, rileviamo anche come ad oggi l’azienda stia mettendo in atto anche una violazione dello stato di agitazione dei lavoratori che conferiscono unicamente le loro deleghe sindacali alla ns sigla, con ripetute azioni ritorsive come la soppressione delle ferie e l’imposizione di straordinari fino al raggiungimento delle 12 ore giornaliere” – si legge in una nota della segreteria FIlcams Cgil Siracusa