Augusta, servizio assistenza alunni disabili a rischio, l’allarme dell’associazione 20 Novembre 1989

A rischio con il prossimo inizio dell’anno scolastico il servizio di assistenza all’autonomia e comunicazione (Asacom) per gli alunni disabili di competenza degli enti locali, Comune e/o Libero consorzio e città metropolitane.

A lanciare l’allarme è Sebastiano Amenta, vice presidente dell’associazione 20 Novembre 1989 che nei giorni scorsi negli uffici dell’ex Provincia ha incontrato la responsabile dell’ufficio Personale Claudia Calore, “che mi ha informato che l’erogazione del servizio non sarà garantito dal primo giorno di scuola, arrecando un danno a tutti gli alunni fragili del Siracusano. Il problema, a dire dalla dirigente, – spiega Amenta- è che la Regione ad oggi non ha erogato fondi sufficienti al Libero consorzio per fare espletare il servizio senza nessun problema e nonostante i vari solleciti fatti dalla ex Provincia alla Regione ad oggi non vi sono notizie rassicuranti a tal proposito. Inoltre la dirigente afferma che la Regione ha provveduto a stanziare i fondi in modo forfettario senza tener conto del fabbisogno effettivo di 320 alunni circa”.

All’appello mancano oltre un milione di euro a quelli già stanziati dalla Regione per erogare il servizio senza problemi fino a fine anno a dire della dirigente né il Libero consorzio può attingere alle proprie casse visto che l’ente è in dissesto, secondo quanto afferma Amenta che nei giorni scorsi si è confrontato con il parlamentare Giuseppe Carta ricevendo rassicurazioni a tal proposito e di aver già chiesto un incontro urgente all’assessore regionale alla Famiglia.

“Il servizio specialistico è un servizio essenziale e non è legato ad alcun vincolo di bilancio. – ricorda il vicepresidente dell’ associazione -. Quella dell’assistente alla autonomia e comunicazione degli studenti con disabilità è una figura meno conosciuta rispetto a quella dell’insegnante di sostegno, viene a sua volta supportato nella sua attività di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali proprio da questi professionisti, ma che ricordo espletano un servizio fondamentale ed essenziale per gli alunni fragili. Senza questa figura gli è negato il diritto allo studio. Questo disservizio qualora si palesasse, come al solito, finirebbe per ledere i diritti dei più deboli, di quegli alunni le cui famiglie, già oppresse dalla loro difficile situazione, ogni giorno devono lottare per poter ottenere ciò che spetta loro per legge. Come sempre noi siamo pronti a supportare le famiglie nelle sedi opportune e se vi sarà un disservizio denuncerò per interruzione di un servizio essenziale agli organi competenti perché i diritti non sono privilegi”.