Augusta, servizio Asacom per alunni disabili incrementato dalle prossime settimane

Dalle prossime settimane l’assistenza scolastica (Asacom) per gli alunni disabili sarà incrementata per tutti, in base al piano educativo individuale, e sarà anticipata a quest’ anno scolastico. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare nell’ultima diretta social in cui ha chiesto scusa a tutte le famiglie, e soprattutto ai bambini e alle bambine, che in questo anno hanno subito disagio o difficoltà nel vivere serenamente anche a causa dell’amministrazione.

“Avevamo già assunto dalle scelte tempo fa che erano pronte ad essere inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 e – ha aggiunto Di Mare- deciso di fare una cosa che ad Augusta non è mai stata fatta, quella di assegnare il totale delle ore di assistenza scolastica degli alunni con disabilità. Il totale delle ore significa dal primo giorno all’ultimo giorno di scuola, compreso gli esami. Abbiamo, dopo diversi incontri e riunioni, deciso di anticipare questo periodo dalle prossime settimane anziché dall’anno scolastico 22-23, quindi da subito. Riportiamo la normalità in città, che era sparita anche per mano di chi oggi si erge a paladino in malafede”.

Per l’associazione 20 novembre 1989, che si batte per la tutela dei diritti dei diversamente abili e che nelle scorse settimane ha patrocinato il ricorso contro il Comune di due famiglie augustane che si erano viste ridurre a 3 delle sei ore il servizio Asacom per i loro figli previsto dalla legge -e a cui ha dato ragione il giudice, condannando il Comune a ripristinare le ore previste dal Pei- “questo è un risultato ottenuto grazie, in primis, alle famiglie che hanno fatto ricorso per fare rivalere un diritto imprescindibile e alla battaglia portata avanti dall’associazione 20 novembre che li ha supportati. Se oggi tutti i bambini vedranno aumentate le ore dell’ assistenza specialistica, per come ha detto il sindaco, – ha affermato Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione- lo si deve esclusivamente alla battaglia portata avanti dall’associazione 20 novembre 1989, forti di due ordinanze e delle giuste dimostranze delle famiglie nei confronti di chi ha il dovere civico e morale di garantire il diritto allo studio ai più fragili. Speriamo che il prossimo anno le famiglie non debbano subire lo stesso disagio che hanno subito quest’anno e che la programmazione sia fatta attenendosi al Piano educativo individuale tenendo conto effettivamente dei bisogni degli alunni”.