Augusta, servizio Asacom per alunni disabili: dal 1 aprile garantite le ore previste dal Pei

Dal primo aprile e fino al termine dell’anno scolastico, compresi gli esami di terza media, le ore di assistenza scolastica specialistica (Asacom) per alunni con disabilità nelle scuole dell’obbligo saranno garantite dal Comune per ogni alunno in base al proprio Piano educativo individuale, finanziate con i fondi della 328/00.

Lo fanno sapere, in una nota, il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alla Coesione sociale, formazione e salute, Ombretta Tringali, il vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato e il presidente della III Commissione consiliare Igiene, sanità e pubblica istruzione, Paolo Trigilio che in questi giorni hanno incontrato i vari dirigenti scolastici in queste settimane e le cooperative che espletano i servizi Asacom per i ragazzi che frequentano gli istituti comprensivi megaresi.

“Un risultato rilevante su cui stavamo programmando da tempo gli atti e che porterà la nostra città ad un passo importante di rispetto ed equità come mai era stato fatto, così come ci hanno confermato gli attori in campo. La nostra amministrazione non intende fare alcun passo indietro nella garanzia dei diritti e grazie all’eloquente sinergia tra i funzionari del settore Politiche sociali e questa amministrazione, tra le scuole e le cooperative, è stata resa una svolta a tutela dell’assistenza e del supporto agli alunni delle nostre scuole” – aggiungono dicendosi grati con i dirigenti scolastici ed i rappresentanti delle cooperative sociali per aver “raccolto l’invito dell’ amministrazione e contribuito a realizzare questo fondamentale intervento ad anno scolastico già avviato. Continuiamo il nostro percorso verso il miglioramento dei servizi alla persona, che è obiettivo primario condiviso con tutte le forze sociali, dando risposte concrete alle famiglie nostre concittadine che vivono le problematiche connesse alla disabilità e ricordando loro che – concludono- le nostre porte sono sempre spalancate per migliorare la qualità della vita per i loro ragazzi”.