Augusta, servizio Asacom, l’associazione 20 novembre 1989: “essenziale per gli alunni, ma prevista riduzione per il 2022”

“Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un servizio obbligatorio essenziale, reso in favore degli alunni con disabilità grave, previsto dalla legge 104/1992 e dal decreto legislativo 66/2017, nonché dalle normative regionali pertanto è insensibile a restrizioni di tipo finanziario, in quanto, come ha più volte ricordato la Corte Costituzionale, nel contrasto tra i diritti fondamentali degli alunni con disabilità e le esigenze delle risorse, i primi non possono mai essere sacrificati e prevalgono sempre, di conseguenza ogni atto contrario, anche di natura normativa o amministrativa, non assume alcun valore”.

A parlare è l’associazione 20 novembre 1989 che difende i diritti dei diversamente abili che, senza volere entrare direttamente nelle diatribe politiche scoppiate tra maggioranza e opposizione, interviene nella querelle sulla gestione del servizio Asacom per gli alunni disabili ricordando che il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un servizio obbligatorio essenziale per gli alunni con disabilità grave, al pari del docente specializzato sul sostegno, in quanto questa figura, preziosa e indispensabile, lavora a supporto della didattica, aiutando il contesto classe e scuola, supportando gli alunni nelle loro difficoltà comunicativa e relazionale nella sfera psico – fisica e sensoriale.

Si tratta di competenze specialistiche non in possesso del docente di sostegno, (ammesso che sia specializzato), né a maggior ragione dei docenti su posto comune, l’assenza o riduzione del necessario fabbisogno moltiplica a livello esponenziale i comportamenti – problema degli alunni, arrecando gravissimo pregiudizio nei loro confronti, nonché né limita in modo considerevole il diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione.

“Tali concetti si rendono necessari ribadire, in quanto registriamo gravi lacune conoscitive dell’importanza della detta figura in capo agli organi politici competenti che si avventurano persino in affermazioni azzardate”– prosegue l’associazione che, replicando alle dichiarazioni dell’ assessore alla Famiglia, Ombretta Tringali, ricorda che la somma del bilancio 2020 di 80.000 euro (“cifra ridicola”), è stata approvata dal Consiglio comunale a dicembre dello stesso anno, “quindi da questa amministrazione; le somme postate nel bilancio di previsione 2021 risultano pari ad 200.000 euro (anch’esse ridicole), si riferiscono anche al servizio di assistenza igienico personale; nella previsione degli anni 2022 e 2023, addirittura si prevede una ulteriore riduzione in 150.000 euro (sconcertante). Di conseguenza, non comprendiamo come si possa affermare per un verso che è aumentato il fabbisogno relativo all’utenza e postare per gli anni successivi persino una riduzione di 50.000 euro”.

E sull’affermazione che limitare a sole tre misere ore l’ assistenza settimanale di un servizio fondamentale, a fronte della già misere 6 ore settimanali, non costituisca discriminazione ricorda “che la discriminazione non si realizza tra alunni con disabilità che usufruiscono delle stesse ore, semmai si arreca solo un gravissimo pregiudizio, ma tra gli alunni con disabilità e quelli che non vivono una condizione di disabilità, in quanto ai primi non viene concessa la possibilità di potere meglio apprendere in assenza delle figure di supporto, aumentando a dismisura divario con gli altri alunni. Infine, leggiamo che il maggiore fabbisogno sarebbe emerso nel corso dell’anno 2021/2022. Ci risulta che alcune scuole hanno comunicato il loro fabbisogno nella prima settimana del mese di settembre 2021, persino prima dell’approvazione del bilancio di previsione” – prosegue l’associazione il cui vicepresidente nazionale e referente provinciale è l’augustano Sebastiano Amenta, che si chiede allora quando è stato appurato il maggiore fabbisogno e perché l’assessore, e per lei il sindaco a quel punto “non ha avvertito l’esigenza di predisporre una variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, visto che su questo delicato tema avrebbe certamente trovato un consiglio comunale attento nel modificare il bilancio di previsione approvato in precedenza? Perché, invece, si è preferito lasciare i bambini più fragili alla mercè di una assistenza ridicola, affermando oggi, nel mese di febbraio 2022, di stare lavorando alla prossima previsione di bilancio? Noi come sempre a tutela dei minori più fragili e delle loro famiglie aspettiamo le risposte adeguate e chiediamo, sin da ora, di potere verificare congiuntamente in che modo viene effettuata effettivamente la programmazione di tali servizi, come sempre siamo disponibili al confronto e dare il nostro contributo”.