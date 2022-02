Augusta, servizio Asacom e assistenza ai disabili, Tribulato: “Massima apertura alle famiglie

“Sul servizio di assistenza ai diversamente abili l’ apertura con le famiglie è totale per trovare al meglio una soluzione a favore delle persone interessate, delle loro istanze, delle loro famiglie piuttosto che palcoscenici mediatici che non creano alcun approccio risolutivo”. Ad intervenire sulla querelle del servizio Asacom per gli alunni diversamente abili, che al momento è garantito per sole tre sore settimanale, contrariamente a quanto prevede il piano educativo individuale, e più in generale delle problematiche dei servizi di assistenza alle persone con disabilità, che ha portato alcuni genitori a presentare ricorso proprio sull’Asacom, supportati dall’associazione 20 novembre 1989, e l’opposizione consiliare a sottoscrivere due interrogazioni all’amministrazione, è il vicepresidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato.

“Quando vorranno i consiglieri tutti potranno affrontare la tematica con la presidenza del Consiglio che ha le porte spalancate, coinvolgendo anche gli organismi deputati come la Consulta e il Garante per la disabilità ” – aggiunge ricordando anche che proprio per coinvolgere appieno tutte le parti interessate l’amministrazione ha istituito la Consulta per la disabilità e il Garante per la disabilità, che sono i soggetti fondamentali ed istituzionali con cui affrontare tutte le problematiche per trovare una soluzione insieme all’ amministrazione e al consiglio.

“Considerando la valenza della tematica Asacom, ritenuta non solo da alcuni, ma da chiunque davvero importante, e ravvisato il dovere di tutelarla, – conclude- siamo a disposizione delle famiglie e delle associazioni che intendono rappresentare ciò che non è stato mai concesso loro, neanche in altri tempi passati, e istradare il percorso più dignitoso per i loro figli e familiari”.