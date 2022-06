Augusta, servizi igienici al cimitero: sparite quattro finestre e alcune batterie di scarico

Quattro finestre, due per ogni blocco, sono sparite dai locali adibiti a servizi igienici del cimitero comunale dove non si trovano neanche alcune batterie delle cassette di scarico.

Lo denuncia Carmelo Messina, che frequenta abitualmente il camposanto, secondo cui la mancanza degli infissi risalirebbe già ad alcuni giorni fa quando i quattro vetri sarebbero stati divelti completamente dalle pareti insieme anche alle batterie dello scarico dei water.

“Ad oggi i bagni sono inagibili e sono rimasti senza alcune finestre. Mi chiedo come possano scomparire delle finestre dal cimitero in pieno giorno senza che nessuno se ne accorga. Ma dov’è la vigilanza? Bisogna sensibilizzare i dipendenti del Comune ad aver un maggiore controllo durante gli orari di apertura del cimitero e verificare le auto che entrano dentro” – dice riferendo di aver già provveduto a segnalare il furto o atto vandalico al Comune.

La mancanza delle finestre non è l’unico problema dei due blocchi di servizi igienici che si trovano nell’ala nuova del cimitero e che sono inservibili anche perché sporchi. “Tempo fa vedevo che qualcuno li puliva regolarmente ed erano in discrete condizioni, adesso invece sono indecenti, – aggiunge- auspico che il Comune provveda a fare adeguata pulizia”.

Per non parlare, infine, dell’erba alta che cresce ovunque, tra i vialetti, nei campi di inumazione, nei pressi delle tombe e che costituisce ogni giorno che passa un rischio in più, con l’estate e le temperature più calde: “forse dobbiamo aspettare che scoppi un incendio per ripulire tutto?”– conclude