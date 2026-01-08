Augusta, serata danzante senza autorizzazioni: sanzionato locale del centro storico

Nell’ambito di predisposti servizi di controlli amministrativi, lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno effettuato un controllo in un locale pubblico del centro storico di Augusta che aveva organizzato una serata di intrattenimento con il pubblico. Gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato ed i Finanzieri della Compagnia si sono concentrati, preliminarmente, sulla verifica delle condizioni di sicurezza del locale.

Nel corso del controllo, era in corso un intrattenimento danzante, in presenza di circa 80 persone, senza alcuna autorizzazione, pertanto, veniva intimato di interrompere la serata. In considerazione di ciò, verrà elevata al gestore la contravvenzione il cui importo varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549.

Inoltre, poiché era stato superato l’orario massimo di emissioni sonore musicali amplificate, veniva contestata la violazione della norma la quale prevede il pagamento in misura ridotta di euro 4 mila. Oltre a ciò, gli agenti ed i militari appuravano la presenza di tre soggetti che fungevano da buttafuori, pur non essendo in possesso di alcuna iscrizione nell’apposito elenco prefettizio, pertanto, si procederà a contestare le previste sanzioni pecuniarie il cui importo verrà determinato dal Prefetto da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 5.000.

Contestualmente, i Finanzieri hanno esteso le ispezioni anche alla verifica dei rapporti di lavoro delle 9 persone che lavoravano all’interno del locale, constatando irregolarità per 3 di essi risultati essere completamente “in nero” in quanto, all’atto dell’accesso, non era stata inviata la comunicazione obbligatoria UNILAV.

Il controllo si inserisce tra quegli altri svolti in provincia dalle varie forze di Polizia e volti soprattutto a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per una fruibilità serena degli spazi da parte degli avventori.