Augusta, sequestro Ias: il Comitato stop veleni: “si lasci lavorare la magistratura, basta con il ricatto occupazionale”

“A questo punto si faccia tutti un passo indietro in favore della salute, siamo abitanti di questo martoriato territorio e interessati definitivamente a migliorare lo stato dei luoghi”. Questo l’auspicio del Comitato stop veleni Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa, che interviene sulla vicenda del sequestro giudiziario del depuratore consortile dell’Ias e sull’indagine per disastro ambientale anche a carico delle società della zona industriale collegate all’impianto, e lo fa volutamente dopo un paio di giorni dopo, il tempo di metabolizzare la notizia, di cui non si dice sorpreso.

“Abbiamo in queste ore udito quel vociare di chi blatera su chiusura imminente del gigantesco polo petrolchimico. Quella pesantissima industria petrolifera, chimica, di stoccaggio e di molto altro che – si legge in una nota- pur sopravvivendo al probabile embargo russo (ci sarà? Quando? In che termini e con quali modalità?), forse persino al mancato ausilio economico statale e financo alla mancata organizzazione in riconversione, che pare sia sconosciuta a questa classe imprenditoriale, certamente perirà per mano della magistratura. La Procura della Repubblica di Siracusa, secondo queste voci corali si è messa in testa di agire a tutela della salute umana e del territorio siracusano, ma a danno degli industriali che saranno costretti a chiudere non già perché forse non hanno mai rispettato i dettati normativi in materia di immissione di inquinanti in atmosfera in acqua e nel suolo e sottosuolo, forse devastando irreparabilmente quest’area, ma per un mero capriccio dei magistrati che non hanno saputo cogliere il pessimo momento storico che stiamo attraversando”.

Secondo gli ambientalisti è arrivato il momento di dire basta e mettere mano ad un sensato e sinergico piano di ripresa industriale, fatto di ecosostenibilità e di riconversione. “Solo così nessuno chiuderà i battenti e nessuno verrà messo per strada. Abbiamo appreso che verosimilmente sono stati sversati quantità abnormi di inquinanti cancerogeni fino a ipotizzare un gravissimo danno ambientale, si consenta allora alla Procura di svolgere serenamente il proprio lavoro, il ricatto occupazionale non funzionerà come asso pigliatutto” prosegue il Comitato che chiede che i responsabili vengano puniti, che si faccia luce sull’operato dei gestori – che, semmai fossero responsabili di questo scempio ambientale, andranno a pagarne le conseguenze- e si dicono pronti a costituire un presidio costante e a vigilare che nessuno ostacoli il lavoro dei magistrati.

Non senza dimenticare la battaglia, lunga anni, di padre Palmiro Prisutto che si “batte contro i colossi industriali che, apprendiamo in queste ore, forse hanno eluso la normativa e cagionato un enorme danno sanitario e che, – sottolineano- forse proprio a causa di tutto ciò, sta pagando un ingiusto prezzo, confinato, come oggi egli appare, al santuario Adonai, rimosso. Se Papa Francesco non fosse così “protetto” dai contatti con l’esterno forse sarebbe già intervenuto per dirimere l’imbarazzante sopruso che si sta perpetrando contro un sacerdote che liberamente ha tentato di scuotere le coscienze dei suoi compaesani e non solo”.