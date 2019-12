Augusta, sequestrati ricci di mare e pesci, reti da pesca, 7 sanzioni e due denunce

Nei giorni scorsi si è conclusa una campagna di controlli della filiera ittica denominata “Mercato Globale”, effettuata dai Comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, avente lo scopo, nello specifico, di effettuare verifiche sul pesce commercializzato, sia in mare, per mezzo delle unità navali militari, sia a terra, sottoponendo a controllo esercizi commerciali, pescherie, ristoranti, mercati rionali e venditori ambulanti.

In particolare, per quanto concerne le operazioni svolte dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta, i controlli hanno riguardato sia le acque marittime di giurisdizione, che i Comuni rientranti nell’ambito del Compartimento.

Sono stati operati 6 sequestri, per un ammontare di circa 116 kg di prodotto ittico, e di circa 200 ricci di mare. Il prodotto ittico, non giudicato idoneo al consumo umano da parte dei Servizi veterinari competenti, è poi stato avviato a corretto smaltimento; 1 rete da pesca sequestrata; 7 sanzioni amministrative contestate per un ammontare complessivo di circa 9.000 euro, per violazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo della tracciabilità e dell’etichettatura, oltreché per pesca di ricci di mare oltre il numero consentito e per pesca di frodo in porto.

Due le denunce penali per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tali controlli continueranno anche oltre il periodo durante il quale si è svolta l’“Operazione Mercato Globale”.