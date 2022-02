Augusta, sequestrati 35 chili di novellame di sarda a Brucoli

Circa 35 chili di novellame di sarda sono stati sequestrati oggi dalla Capitaneria di porto-Guardia costiera a Brucoli che hanno elevato una multa di 5000 euro alle persone fermate. I militari stavano effettuando un’attività di controllo con un’autopattuglia e hanno sottoposto ad accertamento un autoveicolo con a bordo tre persone. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un recipiente contenente la novellame di sarda la cui cattura e commercializzazione sono vietati in ogni tempo dalla legge, ed è cosi scattato il sequestro.

Il prodotto ittico è stato sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un medico veterinario dell’Asp che, giudicandolo idoneo al consumo umano, è stata immediatamente donata in beneficenza in parte alla chiesa di Santa Maria del Soccorso e parte all’istituto de “Il buon samaritano”, per la successiva dazione a famiglie bisognose o per essere utilizzata in mense dedicate a cittadini meno abbienti.