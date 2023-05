Augusta senza un piano di Protezione civile, l’affondo dei consiglieri Contento e Triberio

A distanza di due anni dall’approvazione del regolamento e pur avendo un consulente per la Protezione civile il Comune non si è ancora dotato dell’apposito piano aggiornato da adottare in caso di sisma o di altra calamità.

A stigmatizzarlo sono i due consiglieri comunali Milena Contento e Giancarlo Triberio che hanno presentato un’interrogazione sull’applicazione del regolamento organizzativo del gruppo comunale volontari di protezione civile, discussa durante l’ultimo consiglio comunale durante il quale si è evidenziato che il sindaco Giuseppe Di Mare, responsabile del gruppo dei volontari, oltre che della protezione civile, a distanza di oltre due anni dall’approvazione del regolamento, “non ha ancora istituito la commissione di garanzia, che tra l’altro prevede la presenza di due consiglieri comunali, ma cosa ben più grave, non ha ancora redatto il piano di protezione civile, che per altro dovrebbe essere approvato dal Consiglio comunale. Ad oggi, – aggiungono- malgrado il sindaco si sia dotato di un consulente per la protezione civile, Marco Arezzi, di tale piano, che dovrebbe essere condiviso con la popolazione, non si sa nulla, tranne un vago ci stiamo lavorando. Dopo due anni!”

“Altra grave inadempienza” per i due consiglieri dell’opposizione è la mancata diffusione ai cittadini delle più elementari indicazioni di sicurezza e comportamentali, di un sistema di avviso o di aree di raccolta da utilizzare in caso di calamità. “Anzi le aree che nel passato erano state individuate, oggi non sono correttamente indicate (cartellonistica assente) e sono occupate in alcuni casi da aree mercatali o come nel caso del Palaionio, sono interdette alla fruizione. Tutto ciò –proseguono- creerebbe una condizione di pericolo per i cittadini qualora dovesse verificarsi un terremoto o un’altra calamità. Il sindaco fa dirette Fb per tutto tranne che per le cose importanti, come l’incolumità dei suoi concittadini”.