Augusta senza il Piano urbano del traffico. E Di Franco sollecita il Comune a cambiare senso di marcia in via Marina ponente

Il Comune deve dotarsi al più presto del Piano urbano del traffico e di evacuazione dell’Isola in caso di emergenza, considerando anche la sismicità dell’area e la sua vicinanza alla zona industriale. A sollecitare il Comune, in una lettera inviata al sindaco Peppe Di Mare e all’assessore alla Polizia municipale Pino Carrabino è Mimmo Di Franco, presidente del circolo “Umberto I” che in passato aveva già sottolineato al comando dei Vigili urbani la necessità di rivedere anche il piano della circolazione stradale al centro storico che, a suo dire, necessita di modiche attivando, per esempio, il senso unico in via Marina Ponente, percorribile solo verso sud, proveniente dalla Porta Spagnola verso Terravecchia con conseguente modifica anche della circolazione in via X Ottobre, che “anziché da nord a sud si dovrebbe invertire con senso verso nord, uscendo in via Cristoforo Colombo e proseguendo per la Porta spagnola. Il modo più giusto per evacuare l’isola. Le rimanenti vie Principe Umberto verso sud, via Megara verso nord, via Epicarmo verso sud e via Xifonia verso nord con uscita verso il ponte Federico, rimarrebbero inalterate – spiega nella missiva -. Quindi avremmo, alternando sia in verticale che in orizzontale, la circolazione urbana alternata nord-sud/est-ovest. Attualmente abbiamo via Marina ponente, via X Ottobre e via Umberto con direzione, tutte e tre confinanti, verso sud, il modo più errato di evacuare”.

Un suggerimento di viabilità che dovrebbe essere contenuto nel Piano urbano del traffico, un obbligo previsto dal Codice stradale per i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, che serve a ottenere il miglioramento della circolazione viaria, della sicurezza stradale e la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico. E mentre il put non esiste, in assenza di uno strumento concreto di pianificazione si pensa già da tempo, invece, a realizzare un terzo ponte di collegamento tra l’Isola e la Borgata, la cui necessita – se così è – dovrebbe, appunto, entrare a pieno titolo ed essere spiegata nel piano urbano del traffico.

Di Franco, inoltre, non dimentica la necessita di avere anche un “piano di evacuazione, con relativo avviso alla popolazione, tramite sms o avviso sonoro, a carico delle industrie” considerato che viviamo in un isola ed in una zona ad alto rischio ambientale, industriale e sismico, ma anche di creare ampie aree di parcheggio. Queste ultime potrebbero essere individuate nella zona dell’ex piscina ad est e nell’attuale mercato di via Marina Ponente “per poter liberare le strade agli angoli, togliendo visibilità agli incroci e dalle soste in ambo i lati e per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso” – continua Di Franco che stigmatizza il fatto che siamo stati organizzati, più volte, convegni sulla protezione civile, sicurezza e viabilità, “ma in concreto non si è fatto nulla. In uno degli ultimi consigli comunali il comando dei Vigili urbani diede risposta negativa adducendo, come causa, che il senso verso sud di via X Ottobre serviva per alleggerire via Umberto in caso di chiusura della stessa. Rischiamo tutti i giorni il traffico caotico per qualcosa che – conclude- forse potrebbe accadere, ma che avrebbe altre alternative. Chi arriva dal ponte può andare al sud da via Epicarmo, per chi arriva dalla porta spagnola può andare al Sud da via marina ponente, un modo alternativo per alleggerire il traffico in via Umberto”.