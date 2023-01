Augusta senza depuratore: incontro tra il deputato Cannata e il sub commissario Costanza

Riunione ieri pomeriggio tra il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata e il sub commissario straordinario per la depurazione, con delega alle attività in Sicilia, Riccardo Costanza. L’incontro è servito per fare il punto sullo stato dei lavori di competenza della struttura commissariale. Particolare attenzione sugli oltre 51 milioni di euro destinati al Comune di Augusta per uscire dalla procedura di infrazione comunitaria attraverso la realizzazione del depuratore e della rete fognaria.

“Lo stato di interventi – sottolinea Cannata – prevede intanto la definizione del parere ambientale e subito dopo l’avvio della conferenza dei servizi per completare le procedere e avviare la gara per appaltare i lavori”. Nel frattempo sono stati affrontati i casi delle ulteriori procedure di infrazione che coinvolgono altri Comuni della provincia di Siracusa al fine di realizzare infrastrutture e servizi per rendere il nostro territorio “privo di criticità” – conclude il parlamentare.