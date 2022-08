Augusta, senza casco né assicurazione ad Agnone Bagni impenna con la moto e oppone resistenza ai Carabinieri: arrestato

Senza casco né assicurazione stava impennando con la sua grossa moto e, fermato dai Carabinieri, avrebbe opposto loro resistenza ingiuriandoli. Per questo è stato arrestato e posti ai domiciliari un giovane di 21 anni, di Lentini che lo scorso fine settimana, ad Agone Bagni, è stato sorpreso a bordo di una moto di grossa cilindrata, privo di casco e assicurazione, mentre effettuava delle impennate, sollevando la ruota anteriore.

Fermato dai militari durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, non avrebbe accettato di buon grado il controllo e le sanzioni constatate dai Carabinieri e, -come riferiscono- per attirare l’attenzione dei passanti si sarebbe aggrappato alla loro autovettura di servizio iniziando ad inveire ad alta voce contro gli operatori con improperi oltraggiosi. Quando i militari hanno cercato di allontanarlo dal mezzo per continuare l’attività di controllo avrebbe anche opposto resistenza. Nonostante gli inviti alla calma, il giovane avrebbe persistito nell’inappropriata condotta ed è stato quindi arrestato e condotto nella sua abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.