Augusta, sei le persone positive al covid 19

Sarebbero sei le persone positivi al covid 19 ad Augusta. Lo ha scritto su Facebook, ieri sera, il sindaco Cettina Di Pietro che ha sottolineato di aver ulteriormente chiesto “in assenza di notizie certe e conformemente alla prassi seguita nei mesi passati, che mi fossero forniti in qualità di sindaco pro tempore i dati relativi” e di aver “sollecitato la dirigenza dell’Azienda sanitaria a essere più solerte nel fornire queste indicazioni. Al di là delle rilevazioni numeriche, il mio appello rimane sempre quello di osservare attentamente le norme di prevenzione: distanziamento fisico, mascherina correttamente indossata e mani sempre igienizzate. A ciò aggiungo il consiglio di scaricare l’app Immuni”.

Scarseggerebbero, dunque, di nuovo le informazioni da parte dell’ Asp che, invece, sono ancora più importanti per gli augustani in un momento come questo in cui si rischia la psicosi da contagio dopo la notizia dei giorni scorsi della positività del candidato a sindaco Gulino e di una bimba di soli otto anni.