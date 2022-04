Augusta, “Sei la mia stella”: l’inno all’amore di Melinda Di Marco pubblicato in un’antologia di versi

Un inno all’amore puro e un messaggio per le giovani donne che magari non credono che possa esistere. È la nuova poesia dal titolo “Sei la mia stella” scritta da Melinda Di Marco, all’anagrafe Carmela Saraniti, nonna-poetessa di 72 anni che ha scoperto la sua vena poetica. All’improvviso, durante le drastiche chiusure in casa imposte dal lockdown del 2020 per la pandemia. È stata pubblicata nella nuova raccolta di liriche “Parole in fuga” che ne contiene 220 di autori vari, dopo la prima dal titolo “Bambino di colore” pubblicata l’anno scorso nell’antologia “La panchina dei versi” che raccoglieva gli autori più rappresentativi nell’omonimo premio e festival letterario che si è svolto nei mesi scorsi.

“Protagonista di questa nuova poesia è un ragazzo che si rivolge ad una giovane per cantarle tutto il suo amore. Questa volta ad ispirarmi sono state le giovani ragazze che non credono che esistano i sentimenti profondi e a loro voglio dire e far capire che non è vero che non esiste l’amore vero oppure il ragazzo romantico che si innamora perdutamente. E’ importante crederci” – racconta l’autrice che da quando ha cominciato a buttare giù le prime rime su fogli di carta, rigorosamente a mano, non si è più fermata. E finora ha scritto circa 220 poesie, tra cui anche una per i 50 anni di sua figlia Linda.

I temi sono sempre legati all’attualità, a quello che succede nella vita di tutti i giorni, sia nel suo quotidiano che più in generale nel mondo: “L’ispirazione può arrivare in qualunque momento ma spesso arriva la sera, quando sono a letto e c’è poca luce, ma sufficiente per scrivere. È una sorta di meditazione su me stessa, i miei figli mi hanno comprato un blocchetto dentro una scatola che uso per scrivere, certe volte mi viene anche da piangere a rileggere quello che scrivo”- prosegue la poetessa, da tanti anni ormai residente ad Augusta ma originaria di Centuripe, in provincia di Enna come Enzo, il marito che ha conosciuto a tredici anni e mezzo e sposato qualche anno dopo.

Da sempre ha avuto una marcia in più nella creatività, da quella tipica della sartoria e del cucito che ha imparato fin da piccola, anche solo osservando un sarto che he frequentato per qualche mese a quella della poesia, esplosa da adulta, “anche per mano divina” ha un grande forza di volontà e ha da sempre scritto dei diari che potrebbero anche diventare un libro sulla sua vita.