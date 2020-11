Augusta sede permanente di arte contemporanea, il progetto di “Premiarte Federico II”

Far diventare Augusta una sede permanente di arte contemporanea per l’esposizione di opere e installazioni, dandole una nuova immagine all’esterno e contribuendo alla sua rinascita attraverso l’arte e la bellezza. E’ l’obiettivo del neonato comitato “Premiarte Federico II Augusta”, presentato ieri mattina durante una conferenza stampa all’esterno della sede e galleria nazionale Apf/Fiaf del ronco Rossi di Augusta photo freelance, una delle associazioni che ne fa parte insieme ad Hangar team, Icob e Sulidarte.

“Da oltre un anno e mezzo stiamo lavorando a questo progetto che avremmo dovuto realizzare in autunno ma siamo stati bloccati dalla pandemia da covid 19 – ha esordito Teresa Casalaina, appassionata d’arte e presidente del comitato – abbiamo avuto vari contatti con appassionati d’arte e con le associazione che hanno già esperienze avendo realizzato diversi importanti manifestazioni culturale e di promozione del territorio. La Sicilia è al centro di un flusso turistico rilevante da cui, come territorio, siamo esclusi e vogliamo far inserire Augusta in questo percorso. Crediamo che questo progetto possa dare un importante contributo al cambiamento dell’immagine del nostro territorio consolidata da tempo all’esterno”.

L’idea è quella di creare il prossimo autunno, covid permettendo, un grande evento artistico assolutamente inedito e a cadenza biennale con l’esposizione di opere d’arte di artisti già affermati a livello nazionale e giovani artisti emergenti e con l’istituzione di un premio collegato, che troverà posto in una opportuna sede pubblica del centro storico. Mostre di fotografia saranno, inoltre, allestite nella galleria nazionale Apf/Fiaf, altre mostre personali o collettive saranno visibili in contemporanea in altre location da individuare al centro storico.

“Il nostro obiettivo è riuscire, nel tempo, ad acquisire in maniera definitiva un buon numero di opere che andranno a creare un vero e proprio museo d’arte contemporanea. – ha aggiunto Casalaina- L’esposizione delle opere avrà la durata di quaranta giorni durante i quali, nell’ottica di ampliare l’offerta per i visitatori e coinvolgendo anche palazzi storici e vari luoghi di pregio artistico e naturalistico, si svolgeranno anche eventi artistici di altre discipline: performance, concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e incontri con artisti, al fine di creare momenti di aggregazione e di crescita sia per i giovani, sia per chi non ha ancora avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’arte. L’evento si concluderà con una premiazione pubblica a fine manifestazione”.

Il direttivo è costituito, oltre che da Casalaina, anche da Alessandro D’Oscini, vice presidente, Marcella Passanisi, segretario/tesoriere, e dai consiglieri Romolo Maddaleni ed Elena La Ferla, del comitato fa parte ma anche il neo assessore al Turismo e Promozione della città Ombretta Tringali che, dopo l’ingresso nell’esecutivo guidato dal sindaco Di Mare, ha rassegnato le dimissioni da qualunque incarico.

E proprio l’amministrazione comunale rimane il primo interlocutore con cui il comitato intende interloquire nelle prossime settimane. “Chiediamo e auspichiamo la collaborazione dell’ amministrazione comunale perchè pensiamo che un evento del genere possa aver ricadute economiche importanti anche sul territorio e siamo aperti alla collaborazione con altre associazioni”– ha concluso la presidente del comitato che è al lavoro per chiedere sponsorizzazioni economiche, ma anche per ottenere patrocinio di Enti ed accademie culturali.