Augusta, secondo posto per gli studenti del “Megara” al concorso promosso dal Rotary

Il 15 dicembre il Rotary Club Augusta ha premiato gli studenti del Liceo Classico “Megara” Anastasia Amara, Lorenzo Maria Ballotta, Swami D’Amico, Giulia Grasso, Gabriele Messina, Davide Pirruccello (3^A), Marta Micari, Erica Vaiasicca (4^A) per il 2° posto al concorso “L’empowerment femminile oggi: tra storia, strategie, innovazione e aspettative per un impegno collettivo”, promosso dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta e rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di secondo grado.

I ragazzi hanno partecipato col video “Una vita per la ricerca” su Rosalind Franklin, la prima persona a fotografare la struttura a doppia elica del DNA, descritta nel 1953 da Francis Crick e James Watson su Nature.

A dare il premio è stato il Past President Francesco Messina, affiancato dalla socia del Rotaract Sofia Romano (5^BL), alla presenza della DS prof.ssa Fabrizia Ferrante, della docente Anna Lucia Daniele che ha curato i contatti tra scuola e Rotary e della docente referente Salute e Ambiente Jessica Di Venuta che ha coordinato il lavoro degli studenti.

La DS ha dichiarato: “Complimenti a tutti gli studenti partecipanti per aver saputo cogliere con profonda intelligenza e sensibilità il vero senso dell’empowerment femminile promosso dal Rotary. Il loro impegno nel valorizzare la figura di Rosalind Franklin è un grande esempio. Ringrazio la prof.ssa Di Venuta per la dedizione e la guida costante nell’attività e i promotori del Rotary per questa preziosa iniziativa che arricchisce il percorso formativo dei nostri studenti.”

Messina ha commentato: “Col concorso il Rotary ha voluto proporre uno strumento di sensibilizzazione e promozione del processo di potenziamento all’autodeterminazione delle donne. La disuguaglianza di genere è purtroppo ancora oggi un fenomeno trasversale che, seppur in maniera diversa e con forte dipendenza da elementi di natura storica, culturale e religiosa, è riscontrabile nell’intera società.

Il progetto, quindi, ha rappresentato un valido contribuito all’incessante lavoro culturale che deve essere svolto, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, per il raggiungimento di un indispensabile cambiamento sociale.”