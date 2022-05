Augusta, seconda prova del Gran prix provinciale di atletica: vince Carpinteri dell’asd Megara running

Con un allungo nell’ultima salita, Franco Carpinteri, atleta dell’asd Megara running ha guadagnato quei 4 secondi fondamentali che gli hanno consentito di alzare le braccia e tagliare per prima il traguardo alla primo trofeo “Atletica Hybla. Città di Melilli”, seconda prova del Grand prix provinciale che si è disputata ieri a Melilli, in piazza San Sebastiano. Circa 180 atleti hanno partecipato alla prova di circa 9 km, composta da tre giri abbastanza impegnativi con discese ed una lunga salita che portava al traguardo vinta dall’augustano, seguito dal giovane Salvatore Maccarrone, tesserato con la squadra catanese Magma Team asd, arrivato secondo e dal terzo classificato Dario Cali’ (Siracusaatletica) . Medaglia di legno per il buon piazzamento di Agostino Incari, che ha conquistato il secondo posto di categoria .

Buoni i tempi per Salvatore Greco, ventunesimo posto assoluto, per Giuseppe Dragà, Michele Pattavina, Luigi Contento, Massimo Carrabino, Samuel Baudo, Marco Pattavina, Maurizio Stupia. Nella prova dei 6 km Andrea Salerno si è piazzato al 61esimo posto.

Si sono ben comportati anche i più piccoli, che hanno conquistato due primi posti con Matteo Raniolo e Gloria Solano, due terzi posti con Francesco Di Grusa, Marco Lombardo Aprile ed Emanuele Incari e nella prova dei Cadetti un secondo posto per Alessio Vitellino e terzo per Marco Pugliares